23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 259 kişi daha hayatını kaybederken 19 bin 650 yeni 'vaka' tespit edildi.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2020



Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2020

