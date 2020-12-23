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23 Aralık 2020 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı! Benim Adım Melek saat kaçta?
TRT1 23 Aralık yayın akışı! TRT'de bugün hangi hangi diziler, programlar, filmler var? İşte TRT'de bugün yayınlanacak programlar ve canlı yayın saatleri...
GÜNDEM 23.12.2020, 09:48
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TRT izleyicileri 23 Aralık Çarşamba yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.
TRT1'de bu akşam Benim Adım Melek dizisinin 45. Bölümü ve Türk Sineması "Atçalı Kel Mehmet" adlı Türk filmi yayınlanacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Türk Sineması "Atçalı Kel Mehmet"
02:10 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
Defne, Ömer’in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne’yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.
Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer’in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken, Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne’nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır. Zümrüt, Defne ile Ömer’in arasına nasıl bir engel koyacaktır?
Mithat, Sami ve adamlarından Kerem’i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.
Ömer Defne’nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır?
Kenan, Vildan’a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan’a nasıl karşılık verecektir?
Emre’nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır?
Gülşad’ı Ömer’in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?
TRT1'de bu akşam Benim Adım Melek dizisinin 45. Bölümü ve Türk Sineması "Atçalı Kel Mehmet" adlı Türk filmi yayınlanacak.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Türk Sineması "Atçalı Kel Mehmet"
02:10 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
Defne, Ömer’in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne’yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.
Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer’in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken, Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne’nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır. Zümrüt, Defne ile Ömer’in arasına nasıl bir engel koyacaktır?
Mithat, Sami ve adamlarından Kerem’i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.
Ömer Defne’nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır?
Kenan, Vildan’a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan’a nasıl karşılık verecektir?
Emre’nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır?
Gülşad’ı Ömer’in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?
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