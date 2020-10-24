22 yaşındaki genç, derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki genç Aytaç Şimşek, otostopla Türkiye turu macerasına çıktı. 3 yılda 50 ili gezdiğini söyleyen genç gezgin, yüzlerce insanın derdini dinledi. Dert dinleme başı 10 TL alan Şimşek, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL verdiğini söyledi.

Cebinden tek kuruş para harcamadan otostopla Türkiye turuna çıktığı ifade eden genç gezgin Şimşek, gittiği her ilde kamp çadırını kurarak yeni insanlarla tanıştı. Gezerken geçimini sağlamak için dert dinlemeyi ücretli hale getiren genç gezgin, her dert dinleme seansından 10 TL kazınıyor. Şimşek, kendisini dertleriyle ağlatabilen kişilere de 100 TL veriyor. Şimdiye kadar ise başkalarının derdiyle bir sefer ağlayabildiğini aktaran Şimşek, çoğu insanın basit nedenlerden dolayı dert edindiğini söyledi.

Dert dinlerken para kazanan Aytaç Şimşek, TÜİK’in 2019 yılında yaptığı Türkiye’nin en mutsuz illeri sıralamasında 9’cu sırada yer alan Batman'da dert dinlemeye başladı. Batmanlıların diğer illere oranla başka nedenlerden dolayı dertlendiğini söyleyen Şimşek, şunları söyledi: "Burası tam tersi kültürlü misafirperverler, iyi niyetliler birileri ile konuştuğunda başım gözüm üstüne diyorlar, çok yardımcı oluyorlar. Çok sıcak yakın ilgi gösteriyorlar. Biraz korku var ama gelip gördükten sonra korkularımı yendim. İnsanları cana yakın burada çok insanın derdini dinledim, hani çoğu da geçim sıkıntısı yaşıyor. Çoğu dertler sıradan dertler, çok dert edilecek bir şey yok burada. İzmir, Antalya taraflarında daha çok sevgilisinden ayrılan kişilerin dertlerini dinledim. Batman’dan, Diyarbakır ve Elazığ’a gideceğim oradan artık memleketim Sivas’a gideceğim. 3 buçuk aya yakın oldu yola çıkalı çok dert dinledim. Dertlerini dinlediğim kişilere yol gösteriyorum, sevgilisinden ayrılan kişiler diyor 4 yılık sevgilimden ayrıldım bende diyorum ki olacağı varsa zaten olur olmayacağı varsa uğraşmaya gerek yok, tamamen akışına bırakıyorum. Nasipte varsa olur yoksa olmaz nasip ötesinden başka olmaz. Yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bugüne kadar birçok gezgin arkadaşım dertleri goy goy yapılır dedikodu yapılır. Ben daha farklı bir şey yapmak istedim. Milletin dikkatini çekmek için hem de güldürmeye çalışmak için garip görsünler böyle bir şey düşündüm. Bir ablam var, Fethiye ölü denizde, orada ki abla dertleri ile beni ağlattı, ağlamamak için kendimi zor tutum ama ağlatı. Onun haricinde de o kadar dert dinledim ağlamadım."

