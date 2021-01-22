22 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 6 binin altında

22 Ocak 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son 24 saatte 734 kişiye hastalık tanısı konulurken 149 kişi hayatını kaybetti.

163 bin 342 kişiye Covid-19 testi yapılırken 5 bin 967 vaka var.

Ağır hasta sayısı da 2 bin 3 oldu.

