22 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel korona verilerine göre son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 17 yeni hasta tespit edildi.



İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.



Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım. https://t.co/RVlhe7786O

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020





Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020

