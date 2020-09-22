22 Eylül Hava Durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 28°CParçalı bulutlu

ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 25°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutlu

AMASYA °C, 27°CParçalı bulutlu

RİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık

