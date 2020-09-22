22 Eylül Hava Durumu! Bugün hava nasıl olacak?
22 Eylül Salı hava tahminlerini paylaşan Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti. İşte il il tahmini hava sıcaklıkları...
GÜNDEM 22.09.2020, 08:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 28°CParçalı bulutlu
ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 25°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 27°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutlu
AMASYA °C, 27°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 28°CParçalı bulutlu
ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 25°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 27°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutlu
AMASYA °C, 27°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
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