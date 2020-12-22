22 Aralık 2020 Salı TRT1 Yayın Akışı! TRT1'de bugün neler var?

TRT1'de bu akşam Masumlar Apartmanı 15. Bölüm yayınlanacak.

TRT izleyicileri 22 Aralık Salı yayın akışını internet üzerinden sorguluyor.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var? TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Tövbeler Olsun

02:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05:40.

