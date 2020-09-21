21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 covid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.
GÜNDEM 21.09.2020, 21:26
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Son 24 saatte 68 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi.
Bakan Koca'nın paylaşımıBugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir.
Bakan Koca'nın paylaşımıBugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir.
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