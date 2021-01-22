2023 seçimleri ne zaman? Başkanlık seçimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yılın Kasım ayında “Erken seçim kabile devletlerinin işidir, gelişmiş ülkelerde olmaz” diyerek seçime dair düşüncelerini dile getirmişti. Erdoğan bugün de benzer bir açıklama ile "Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez." ifadesini kullandı.

Bir başka deyişle bu saatten sonra erken seçimin e’si bile gündeme getirilecek olsa “Kabile devleti miyiz?” ya da "Aklınıza estiğinde erken seçim diye çemkiriyorsunuz" der karşı taraf...

Erken seçim yapılıp yapılmayacağı siyaset gündemini meşgul ederken vatandaş seçimlerin ne zaman yapılacağını da merak ediyor.

Bir sonraki Türkiye genel seçimleri, en geç 25 Haziran 2023 veya daha erken bir tarihte düzenlenecek.

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. İlk turu Bir sonraki Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.

Belediye seçimleri 23 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Seçim kanununda yapılan son değişikliklerle belediye seçimleri 5 yılda bir yapılacak.

Yani normal şartlarda bir dahaki belediye seçimleri 2024 yılında gerçekleştirilecek.

