2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde muhtemel rakiplerimiz belli oldu!

FIFA, yaptığı duyuruyla 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekiminden önce ülkelerin yer alacağı torbaları bildirdi. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; A Milli Futbol Takımı, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbada kendine yer buldu.



İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de online olarak gerçekleştirilecek kura çekimine, UEFA üyesi 55 ülke katılacak. Katar’ın ev sahipliğini üstleneceği 2022 Dünya Kupası’na 13 takım gitmeye hak kazanabilecek.



