2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri maç tarihleri belli oldu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları ve maç tarihleri belli oldu.
GÜNDEM 08.12.2020, 04:39
UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.
Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
Eleme grupları maç tarihleri şu şekilde:
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
- Play-off maçlarının tarihleri
24-25 ve 28-29 Mart 2022
Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
Eleme grupları maç tarihleri şu şekilde:
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
- Play-off maçlarının tarihleri
24-25 ve 28-29 Mart 2022
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