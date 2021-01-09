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2021'in en iyi telefonları belli oldu! CES 2021'in en iyileri...

CES 2021 fuarı öncesi İnovasyon Ödülü’ne layık görülen akıllı telefon modelleri ve akseusarları açıklandı. İşte dünyanın en iyi cep telefonları...

GÜNDEM 09.01.2021, 10:47
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2021'in en iyi telefonları belli oldu! CES 2021'in en iyileri...
CES 2021 fuarı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 11-14 Ocak tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olma özelliğini taşıyan CES 2021 fuarı öncesi İnovasyon Ödülü’ne layık görülen akıllı telefon modelleri ve akseusarları açıklandı.
Ancak bu yılki listede Apple, Huawei ve Xiaomi markalarının hiçbir ürünü yer alamadı.
Peki akıllı telefon ve aksesuarları kategorisinde yılın en yenilikçi ürünü ödülünü alan 5 marka ve modelleri hangileri oldu.
Şimdiye kadarki en gelişmiş oyuncu akıllı telefonlarından olan ASUS ROG Phone 3, oldukça gelişmiş özelliklerle geliyor.
Yeni oyun canavarı farkını hemen hissettirdi bile.
Ekran: 6,6 inç, 1080x2340p 144 Hz AMOLEDİşlemci: Snapdragon 865+ 8 çekirdekRAM: 12/16 GBDepolama: 128/256/512 GBArka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MPÖn Kamera: 24 MPBatarya: 6.000 mAh, 30 W hızlı şarjİşletim Sistemi: Android 10 (ROG UI arayüzü)Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, 2x USB Type-CSensörler: Ekrana gömülü parmak izi, hızlanmaölçer, jiroskop, yakınlık, pusula
Asus, ROG Phone 3’ün en temel sürümü için 1.000 - 1500 euroluk bir fiyat belirlediğini duyurdu.
Mobil oyun dünyasında önemli yenilikleri bizlere sunacak cihaz, özellikleri ile de dikkatleri üstüne topladı. İ
Boyutlar ve ağırlık: 171 x 78 x 9.85 mm / 240 grEkran: 6.59 inç, 1080 x 2340 px, AMOLED ekran, Full Plus HD ve 144 Hz tazeleme oranıEkran formatı: 19.5:9Ekran koruması: Corning Gorilla Glass 6Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucusuİşlemci: Snapdragon 865 Plus (1×3.09 GHz Kryo 585 Prime, 3×2.42 GHz Kryo 585 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 585 Silver)Grafik birimi: Adreno 650Depolama – RAM: 128 GB / 256 GB / 512 GB, 12 GB RAM / 16 GB RAMAna kamera kurulumu: 64 Megapiksel, 13 Megapiksel, Makro kameraÖn kamera: 24 MegapikselBatarya: 6000 mAh ve 30 Watt hızlı şarjİşletim sistemi: Android 10Diğer özellikler: UFS 3.0
6,8 "20,5: 9 FHD + KUTUPLU 3,9" 1: 1,15 GOLEDİşlemci Aslanağzı 765G (5G)Hafıza 8 GB RAM / 128 GB *Küresel - 128 GB / Kuzey Amerika - 256 GBArka kamera Geniş: 64MP Ultra Geniş: 13MP Ultra Geniş: 12MP Gimbal Hareket KamerasıÖn kamera 32MP Açılır KameraBatarya 4.000 mAhBoyut 169,5 x 74,5 x 10,9 (mm)Ekran İçi Parmak İzi Tanıma
Ekran: 6,8 inç POLED, FHD+ (2340 x 1080 piksel)İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475)RAM: 8 GBDepolama: 128 GB Ön Kamera: 16 MPArka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MPBağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-CBatarya: 4300mAhİşletim Sistemi: Android 10
Ekran: 6,53 inç FHD +Boyut: -Ağırlık: -Batarya: 4.500mAhÖn Kamera: 16MPArka Kamera: 64MP + 8MP + 5MP + 2MPRAM: 6GBDepolama: 128GB (microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilir)İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, Çift Sim, 5G, VoLTE, Wi-Fi, USB-C
Ekran: 6,7 inç 1080p (2636 x 1080 piksel) Dynamic AMOLEDİkincil ekran: 116 x 300 piksel 1,06 inç Süper AMOLEDİşlemci: Snapdragon 865+RAM: 8 GBDepolama: 256 GB UFS 3.0Arka Kamera: 12 MP geniş açı, 12 MP ultra geniş açıÖn Kamera: 10 MP geniş açıBatarya: 3.300 mAhBağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 5Gİşletim Sistemi: Android 10.0Renkler: Mistik BronzBoyutlar: Açık durumda 167 x 73,6 x 7,2 mm, kapalı durumda 87,4 x 73,6 x 17,3 mmAğırlık: 183 gram
Ekran: 6.7 inç 1080 x 2400 piksel (FHD+), Dynamic AMOLED, 20:9 en boy oranıİşlemci: Exynos 990 7nm RAM: 8 GBDepolama Alanı: 256 GBArka Kamera: 12 MP geniş + 64 MP telefoto + 12 MP ultra genişÖn Kamera: 10 MP geniş Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooh 5.1, USB 3.2, FM radyo Batarya: 4.300 mAh, 45 W hızlı şarjBoyutlar: 161,6 x 75,2 x 8,3 mmRenkler: Mistik Siyah, Mistik Bronz, Mistik Beyazİşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.1
Ekran: 6.9 inç QHD+, Dynamic AMOLED, 20:9 en boy oranıİşlemci: Exynos 990 7nm RAM: 8 GBDepolama Alanı: 256 GBArka Kamera: 108 MP geniş + 12 MP periskop telefoto + 12 MP ultra genişÖn Kamera: 10 MP geniş Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooh 5.1, USB 3.2, FM radyo Batarya: 5.000 mAh, 45 W hızlı şarjBoyutlar: 164,8 x 77,2 x 8,1 mmRenkler: Mistik Siyah, Mistik Bronz, Mistik Beyazİşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.1
Ekran:  6.7 inç FHD + Süper AMOLED Plus (1080 x 2400p)Boyut: 75,5 x 162,5 x 8,1 mm Ağırlık: 185gBatarya: 4.500mAhÖn Kamera: 32MPArka Kamera: 64MP + 12MP + 5MP + 5MPRAM: 6GB / 8GBDepolama: 128GB (microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir)İşlemci: Samsung Exynos 980 Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou
Ekran: 6,78 inç QHD+, 120 Hz ekran yenileme hızıİşlemci: Snapdragon 865RAM: 8 GB / 12 GBDepolama: 128 GB / 256 GBArka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto + 5 MP renk filtresiÖn Kamera: 16 MPBatarya: 4.510 mAhBağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1İşletim Sistemi: Android 10Renkler: Siyah, Mavi, YeşilBoyutlar: 165, 3 x 74,4 x 8,5 mmAğırlık: 199 gram
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