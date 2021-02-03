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2021'in en çok satan araba modelleri! Hangi otomobil kaç adet sattı?

2021'in en çok satan araba modelleri belli oldu. Ayrıca hibrit ve elektrikli araçların da yükselişi sürüyor. İşte 2021 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

GÜNDEM 03.02.2021, 12:27
2021'in en çok satan araba modelleri! Hangi otomobil kaç adet sattı?
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. 
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaştı. 
Öte yandan hibrit ve elektrikli araçların da yükselişi sürüyor.
Ocak sonunda 83 adet elektrikli ve 3.292 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2020 yılı Ocak ayında ise 797 adet hibrit ve 14 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.
Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor.
İşte 2021 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri..
FERRARI en çok satan modeli F8 Tributo 1 adet satıldı
LAMBORGHINI en çok satan modeli Urus 1 adet satıldı
MASERATI 2 adet satıldı... En çok satan modeli Levante: 1 adet satıldı
ASTON MARTIN - 3 adet satıldı... En çok satan modeli Rapide S: 1 adet  DB11: 1 adet
JAGUAR 4 adet satıldı... En çok satan modeli I-Pace: 2 adet
MAZDA - 7 adet satıldı... En çok satan modeli MX-5: 4 adet ISUZU - 13 adet satıldı... En çok satan modeli D-MAX: 13 adetDS - 20 adet satıldı... En çok satan modeli DS 7 Crossback: 20 adet LEXUS - 21 adet satıldı... En çok satan modeli RX: 16 adet KARSAN - 24 adet satıldı... En çok satan modeli Jest: 24  adet SUBARU - 31 adet satıldı... En çok satan modeli XV: 23 adetPORSCHE - 41 adet satıldı... En çok satan modeli Taycan: 23 adet ALFA ROMEO - 76 Adet satıldı... En çok satan modeli Giulietta: 76 adetSUZUKI - 77 adet satıldı... En çok satan modeli Vitara: 62 adet LAND ROVER - 79 adet satıldı... En çok satan modeli Range Rover Velar: 43 adet SSANGYONG - 88 adet satıldı... En çok satan modeli Korando: 68 adet IVECO - 91 adet satıldı... En çok satan modeli Daily: 91 adet MINI - 141 adet satıldı.... En çok satan modeli Hatch 5 kapı: 79 adet JEEP - 177 adet satıldı.... En çok satan modeli Renegade: 89 adet VOLVO - 215 adet satıldı.... En çok satan modeli XC40: 71 adet MITSUBISHI - 465 adet satıldı... En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 33 adet... En çok satan ticari modeli L-200: 402 adet... 
BMW - 613 adet satıldı... En çok satan modeli 5 Serisi: 208 adet AUDI - 839 adet satıldı... En çok satan modeli Q2: 291 adet SEAT - 880 adet satıldı... En çok satan modeli Ibiza: 382 adet MERCEDES-BENZ - 1132 adet satıldı... En çok satan modeli C Serisi: 291 adet HYUNDAI - 1405 adet satıldı... En çok satan modeli i20: 610 adet KIA - 1458 adet satıldı... En çok satan modeli Picanto: 483 adet CITROEN - 1465 adet satıldı... En çok satan modeli C3: 439 adet NISSAN - 1517 adet satıldı... En çok satan modeli Qashgai: 1339 adet... En çok satan ticari modeli Navara: 82 adet...  
HONDA - 1553 adet satıldı... En çok satan modeli Civic Sedan: 1304 adet OPEL - 1848 adet satıldı... En çok satan modeli Corsa: 610 adet SKODA - 1930 adet satıldı... En çok satan modeli Octavia: 829 adet DACIA - 2164 adet... En çok satan modeli Duster: 1051 adet PEUGEOT - 3196  adet satıldı... En çok satan modeli 3008: 1204 adet RENAULT - 3893 adet satıldı... En çok satan modeli Clio HB: 1829 adet FORD - 4206 adet satıldı... En çok satan modeli Focus: 1012 adet TOYOTA - 4300 adet satıldı... En çok satan modeli Corolla: 3828 adet VOLKSWAGEN 4 bin 708 adet... En çok satan modeli Passat: 1377 adet

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 5 bin 44 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 2350 adet

MARKA SATIŞ                    (BİNEK + TİCARİ)
FIAT:                            5.044 (3.395 + 1.649)
VOLKSWAGEN:        4.708 (4.082 + 626)

Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: 
1 - TOYOTA COROLLA - 3.828 adet
2 - FIAT EGEA SEDAN- 2.350 adet 
3 - RENAULT CLİO HB - 1.829 adet
4 - VOLKSWAGEN PASSAT - 1.363 adet
5 - NISSAN QASHGAI - 1.339 adet

En çok satan hafif ticari modeller... 
1 - FORD TOURNEO COURİER- 1.467 adet
2 - FORD TRANSİT KAMYONET- 602 adet
3 - DACİA DOKKER COMBİ - 592 adet
4 - FIAT FİORİNO COMBİ - 570 adet
5 - FIAT DOBLO COMBI - 549 adet

2021 yılı Ocak ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 49,7 artarak yüzde 88,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 117,5 artarak yüzde 1,4 pay,  2000cc üstü otomobil satışları yüzde 485 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Benzinli otomobil satışları 20.410 adetle yüzde 57,7 pay, Dizel otomobil satışları 9.724 adetle yüzde 27,5 pay, Otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. Ayrıca, 2021'in ilk ayında Ocak sonunda 83 adet elektrikli ve 3.292 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2020 yılı Ocak ayında 797 adet hibrit ve 14 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. 

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,8 pay, 14.435 adet) oldu.
Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12.274 adet satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8.044 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 28.294 adetle yüzde 80 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7.064 adetle yüzde 20 pay aldı.
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