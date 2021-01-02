2021'de sosyal yardım alacaklar dikkat: O şart değişti!

Türkiye, kuruluşundan itibaren sosyal yardım ilkesi gereği belirli bir gelirin altındaki vatandaşlarına sosyal yardımlar ile destek oluyor. Özellikle son yıllarda artan işsizlik ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle sosyal yardımlardan faydalanan milyonlarca insan bulunuyor. Sosyal yardımlar 2021 yılı içinde de devam edecek. Fakat yeni yılda gelen asgari ücret ile birlikte sosyal yardım şartları da 2021 için değişti.



2021 yılında sosyal yardım başvurusu yapmak isteyenlerde aranacak olan hanede kişi başına düşen ücret miktarı değişti. Daha önce evde kişi başına düşen ücret tutarı, 2325 TL’nin 1/3’ü oranında olmalıydı. Bu miktar 2020 için 701,32 TL’ydi.

2021 yılında net asgari ücret 2825 TL oldu. 2021 yılında sosyal yardım başvurusu yaparken ailede kişi başına düşen gelir miktarı 941 TL olmak zorunda.



Öte yandan asgari ücretin zamlanması ile birlikte 2021 yılında sosyal yardım tutarları da zamlanacak. Henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçerli tutarları güncellemedi. Güncellediği takdirde bilgisini milligazete.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

