2021'de kimler ek ders ücreti alabilecek? Ek ders ücreti ne kadar?

2021 yılında ek ders görevi verilebilecek kamu çalışanlarına ve bu görev karşılığı ödenecek ücrete ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile belirlenen düzenlemeye göre başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere öğretmenlere maaş karşılığında girdikleri ders kadar ücret ödenmektedir.

Ödenen ek ders ücreti her yıl yapılan toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile değerlendirilmekte buna göre de artmaktadır.

Ancak 2021 yılı için enflasyon farkı henüz belli değil. Bu nedenden dolayı yeni yıla yönelik ücretler açıklanmadı.

2020 yılı itibariyle kadrolu öğretmenler 18.44 TL alırken sözleşmeli öğretmenler 15.84 TL ödeniyordu.



İşte 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile belirlenen ek ders görevi verilebilecek kamu çalışanlarına ve bu görev karşılığı ödenecek ücrete ilişkin usul ve esaslar...

* Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki başta Jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere yükseköğretim kurumları ile sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN Okulu, İstihbarat ve Dil Okulu, yabancı dil okulları ve benzerlerinde ders görevi verilenlerden; öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ek ders ücreti ödenecek. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemeyecek.

* Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kurslarda ders görevi verilenlere ek ders ücreti ödenecek. Ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemeyecek.

399 sayılı KHK'nın 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre çalışan personelden, kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ders saati başına, 657 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilecek tutarda ek ders ücreti ödenecek.

* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/d maddesi uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek öğretmenlere bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemeyecek.

* İçişleri Bakanlığınca Kaymakam adaylarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında ders vermek üzere görevlendirilen personele, ders saati başına 4954 sayılı Kanuna göre ek ders ücreti ödenecek.

* 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 61 inci maddesi ile 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlerden; öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda, diğerlerine ise aynı Kanuna göre öğretim görevlileri için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek.

* Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü uyarınca yapılan eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 16.00’dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elamanları ile bu proje kapsamında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere ders saati başına haftada en fazla 10 saate kadar, normal öğretimde ödenen ders ücretlerinin dört katını geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenecek.

* Askeri işyerleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işyerlerinde istihdam edilen işçilere, endüstri meslek liselerinde eğitimi verilen mesleklerde “Meslek Kursu” ile “Geliştirme ve Uyum Kursu” açılmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılacak ayrı Protokoller uyarınca görevlendirilecek Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki öğretmenlere fiilen verdikleri ders saatleri karşılığında, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından haftada 10 saate kadar, 657 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek.

