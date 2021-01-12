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2021'de Kadın PÖH alımı olacak mı? EGM'den dikkat çeken paylaşım
2021'de Kadın PÖH alımı olacak mı? sorusu cevap ararken EGM'den dikkat çeken paylaşım geldi.
GÜNDEM 12.01.2021, 18:25
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İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yapılan PÖH alımları her yıl bir çok insanın merakla ve heyecanla beklediği alımların başında geliyor. 2021 PÖH alımları için beklenti başlamışken, EGM’den 2021 kadın PÖH alımı için dikakt çeken bir paylaşım geldi.
Bu yıl PÖH alımının çok az olması veya hiç olmaması bekleniyor. Fakat Kadın PÖH alımı olabileceğine dair ilk işaret Türk Polis Teşkilatı resmi Twitter hesabından geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan EGM’ye bağlı Türk Polis Teşkilatı, kadın PÖH resmi paylaşarak ‘Çok Yakında…’ dedi. Bu da bir çok aday tarafından yeni bir kadın PÖH alımının yaklaştığı yönünde yorumlandı. Bu paylaşım kadın PÖH alımına da işaret ediyor olabileceği gibi, yakın zamanda kadın PÖH eğitiminin başlayacağına da işaret ediyor olabilir.
Polis Özel Harekat olabilmek için Emniyet tarafından belirlenmiş bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Bu şartlara baktığımızda ise;
Bu yıl PÖH alımının çok az olması veya hiç olmaması bekleniyor. Fakat Kadın PÖH alımı olabileceğine dair ilk işaret Türk Polis Teşkilatı resmi Twitter hesabından geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan EGM’ye bağlı Türk Polis Teşkilatı, kadın PÖH resmi paylaşarak ‘Çok Yakında…’ dedi. Bu da bir çok aday tarafından yeni bir kadın PÖH alımının yaklaştığı yönünde yorumlandı. Bu paylaşım kadın PÖH alımına da işaret ediyor olabileceği gibi, yakın zamanda kadın PÖH eğitiminin başlayacağına da işaret ediyor olabilir.
Polis Özel Harekat olabilmek için Emniyet tarafından belirlenmiş bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Bu şartlara baktığımızda ise;
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