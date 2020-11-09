2021'de emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrete eşitlenecek mi?

Koronavirüs salgını en ağır darbeyi emeklileri vurdu.

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı da açlık sınırının da altında olan asgari ücretle çalışıyor.

Zaten yetersiz olan emekli maaşları salgınla beraber iyice yetersiz hale geldi.

Koronavirüs nedeniyle ek gelir elde etmek için çalışan emeklileri işinden ederken büyük bir kısmı da asgari ücretin altında aldığı maaşlar hayata tutunmak zorunda kalıyor.

Bunlara ek olarak döviz ve altın kurlarının sert yükselişi, emeklilerin gelirini enflasyon karşısında eritti.

Tüm yaşanan bu sıkıntılar milyonlarca emeklinin gözünü 2021'de yapılacak maaş zammına çevrildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden eski Bakan Berat Albayrak, Ahmet Hakan'ın " Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı? '' diye cevap vermişti.

Ancak maaş ve emekli aylıkları yerinde sayarken altın ve dövizin sürekli yükselmesi milyonlarca emeklinin alım gücünü de yerle bir etti.



Memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam ön görülürken emekliler enflasyon farkı ile bu oran artacak mı? diye merak ediyor.

2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Ocak artışı yüzde 3 olursa, memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.

Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.



Türkiye’de emeklilerin yaklaşık yarısı asgari ücretin altında maaş alıyor.

Çok ciddi mağduriyetler yaşayan emeklilerin daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ücretlerinde iyileştirme yapılması şart.

Son dönemde yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi.

Koronavirüs salgını sürecinde ise yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.

Artan enflasyon yükselen döviz ekonominin kötü gidişatı nedeniyle SSK ve Bağkur emeklilerine bu da yetmiyor.

Vatandalar emeklilerin aldığı taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istiyor.

Eğer bu talep gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek.

Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak.

Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.

