2021'de emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrete eşitlenecek mi?

Koronavirüs salgını en ağır darbeyi emeklileri vurdu.

Emeklilerin büyük bir bölümü ek gelir elde etmek için çalıştığı işini kaybederken büyük bir kısmı da asgari ücretin altında bir gelir ile hayata tutunmak zorunda kaldı

Bununla birlikte döviz ve altın kurlarının sert yükselişi, emeklilerin gelirini enflasyon karşısında eritti.

Tüm yaşanan bu sıkıntılar milyonlarca emeklinin gözünü 2021'de yapılacak maaş zammına çevrildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Hakan'ın " Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı? '' diye cevap vermişti. Ancak maaş ve emekli aylıkları yerinde sayarken altın ve dövizin füze gibi yükselmesi milyonlarca emeklinin alım gücünü yerle bir etti.

Memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam ön görülürken emekliler enflasyon farkı ile bu oran artacak mı diye soruyor.

2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Ocak artışı yüzde 3 olursa, memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.

Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

Son dönemde yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi.

Fakat koronavirüs salgını sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.

Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi.

TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi.

TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek.

Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak.

Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.

