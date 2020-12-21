2021'de dolar alacaklar! Ekonomistten önemli uyarı, tercihini açıkladı

Atilla Yeşilada, dolar kurunda kısa vadede risk ortamını azalmasıyla düşebileceğini ifade ederek, altında buna bağlı olarak düşüş eğilimine geçebileceğini dile getirdi.

Dolar, sterlin ve euro ne kadar olacak? Altın, kaç lira olabilir, altın yükselir mi düşer mi? Dolar kuru kaç liraya kadar yükselir? 2021 yılında dolar kuru ne kadar olacak? 2021 yılında dolar kuru düşer mi yükselir mi? sorusunun cevabı...

“Döviz kurları vatandaş döviz aldığı için mi artıyor yoksa cari açık verdiğimiz için mi artıyor?” sorununa Ekonomist Atilla Yeşilada yanıt verdi. Yeşilada, döviz kurlarındaki yükselişin vatandaşın dövize olan talebinden kaynaklandığı ifade ederek, “Şuanda büyük ölçüde vatandaş aldığı için döviz kurların yükseliş oluyor. Cari açığı son bir ayda dışardan gelen parayla swaplarla bonu tahvile giren parayla telafi etmeye başladık. Bankalarda dediğim gibi bir miktar ödediler ama dolarda – dediğim gibi- iç alımlar olmazsa vatandaş dolarizasyon dediğimiz şeyi yapamazsa dolar 7,50’ın altına gelebilirdi. Sayın eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir söylüyor; Türkiye’de hiçbir kuruma güven kalmadı. Bu çok acı bir şey. Enflasyon Araştırma Grubu, sonuçlar açıkladılar. Son iki ayda- onların ölçümüne göre- ki TÜFE’yi taklit etmeye çalışıyorlar, toplam enflasyon yüzde 7’yi geçmiş. Halk bunu hissediyor cebinde. Dolasıyla düşük faizle TL almaz. Siz TÜİK rakamlarıyla oynayarak yurtdışındakileri kandırabilirsiniz, ama markete giden vatandaş gerçeği çok iyi biliyor.” dedi.

Yeşilada, “Gerçeği söyleyin, reel faizleri verin ki vatandaş TL’ye dönsün. Vatandaş finansal sisteme parasını sokmak istemiyor. Bu sene 24 milyar dolar altın ithal etmişiz. Zaten bu kadar ithal etmezsek cari açık olmazdı. Bu altını Merkez Bankası almadı, vatandaş aldı, yastık altına koymak için. İşte sistemde böyle büyük bir güvensizlik var. Bu sorunun derhal çözülmesi gerek. Bu durum devam ederse vatandaş bütün hesabını mevduata çevirir. Siz vatandaşın sokakta hissettiği enflasyonu gizleyip ona göre faiz verirseniz bankalarda TL mevduat bulamazsınız. “ diyerek enflasyon oranlarını gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

“2021 yılında dolar kuru seviyesinde bir gerileme – yükselmeme eğilimi yaşar mıyız?” sorusuna ise Atilla Yeşilada, “Şuanda çok yoğun altın ve dolar satışları var. Vadelilerde bu ikisinin de düşecek diye pozisyon alınıyor. Sebebi basit; aşı geldi sorun bitti. Yüksek getirili para birimi altına döneriz. Risk yok ki riskten kaçmak için metada durayım. Bu gidişat tamamen bu aşını salgına son vermesi. Bu birinci koşul ancak gerekli fakat yeterli değil. Yeterli koşulda insanların eski tüketim ve davranışlara geri dönmesi, ofislere geri dönmesi. Dönmezse ne yapacaksınız; Turizm olmazsa ne yapacaksınız? İnsanlar bundan sonra sık sık eve kilitlenebilirim o yüzden gıda stokları yapayım tasarruflarımı artırayım derse ne yapacaksınız? İşte o zaman dolar ve altının zamanı gelir. Dolar ve altın risk ortamlarında yükseliş ve alım gücünü artırır. Bence önümüzdeki bir iki ay düşer, dolar endeksi düşer, altın fiyatları düşebilir. Ama yılın ilk yarısını çıkartır mı – Onu bilemem- Şuan için soruyorlarsa tercihim eurodur. Gelişmekte olan para birimleridir. Riskli olmalarına rağmen, mesela Çin Yuanı çok iyi görünmektedir. Altın yerine ise gümüş ve platin emtialar tercih edilebilir. Bunların sanayide kullanıp oranları altına oranla daha yüksek. Önümüzdeki 3 ayda faizlerin yükselebileceğini söyledim. Henüz yaptırım ve salgın tehdidi bitmedi. Halkın dolarizasyonu bitmedi. Bu şartlar altında Türk Lirası güven vermiyor.” diye konuştu.

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