2021’de bekçi alımı olacak mı? Kaç kişi alınacak?
2021’de bekçi alımı olacak mı? sorusu genç işsizler tarafından merak ediliyor. Peki bekçi alımı 2021’de olacak mı? Kaç kişi alınacak? İşte merak edilenler...
GÜNDEM 17.12.2020, 08:46
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Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlandıktan sonra gençlerin memurluk için gelir kapısı haline gelmiş mesleklerden biri olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 2020'de çok fazla alım yapılmadı. 2020 yılında tek bekçi alım ilanı İstanbul’a geldi ve sayı 400 kadar oldu. Bu nedenle bekçi alımları 2021’de de sürsün isteyen binlerce genç sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. 2021’de bekçi alımı olacak mı? sorusu revaçtayken, 2021’de kaç bekçi alınacak? sorusu gündeme oturdu.
İstanbul’a yapılan 400 bekçi alımının ardından farklı illere de 2020 bitmeden bekçi alımı beklenmişti. Yüz binlerce kişinin beklediği bekçi alımları, 2021’de kamuya alınacak 100 bin personel içerisinde yerini alacak.
2021’de alınacak bekçi sayısı ile ilgili haber Süleyman Soylu’dan geldi. İçişleri Bakanı Soylu, bekçi alımlarında 11 bin 500 kişi sayısını verdi. Bakanın bu açıklamasının ardından İstanbul’da 400 kişi alındı. Böylece 2021’e 11 bin 100 bekçi alımı kaldı.
Bakan Soylu’nun konuya dair açıklaması şöyle; “Toplam şu andaki kadro sayımız 30 bin. Biz şuan bunun 28 bin 500 ‘ünü falan doldurduk. 1000-1500 civarında bir kadromuz var elimizde. Ama sayın Cumhurbaşkanımız , hükümetimiz böyle bir kadro açarlarsa belki bir 5-10 bin daha , yani 40 bin rakamını belki tamamlarsak tamamlamış oluruz gibi.”
İstanbul’a yapılan 400 bekçi alımının ardından farklı illere de 2020 bitmeden bekçi alımı beklenmişti. Yüz binlerce kişinin beklediği bekçi alımları, 2021’de kamuya alınacak 100 bin personel içerisinde yerini alacak.
2021’de alınacak bekçi sayısı ile ilgili haber Süleyman Soylu’dan geldi. İçişleri Bakanı Soylu, bekçi alımlarında 11 bin 500 kişi sayısını verdi. Bakanın bu açıklamasının ardından İstanbul’da 400 kişi alındı. Böylece 2021’e 11 bin 100 bekçi alımı kaldı.
Bakan Soylu’nun konuya dair açıklaması şöyle; “Toplam şu andaki kadro sayımız 30 bin. Biz şuan bunun 28 bin 500 ‘ünü falan doldurduk. 1000-1500 civarında bir kadromuz var elimizde. Ama sayın Cumhurbaşkanımız , hükümetimiz böyle bir kadro açarlarsa belki bir 5-10 bin daha , yani 40 bin rakamını belki tamamlarsak tamamlamış oluruz gibi.”
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