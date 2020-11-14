2021'de asgari ücret ne kadar olacak? AGİ zammı ne kadar olacak?

Vergi yükü artıyor geçim koşulları ise ağırlaştıkça ağırlaşıyor.

Mutfak masraflarının yanı sıra tüketicinin ihtiyacı olduğu her alanında artış gösteren fiyatlar asgari ücret ile geçimini sağlayan milyonlarca çalışanın yaşamını daha da kötüleştirmeye devam ediyor.



AK Parti iktidarında önü alınamayan ekonomik krizler, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünleri vatandaşın belini büküyor.

2020 yılında asgari ücrete yapılan zam ücretlinin gelirini kağıt üzerinde artırsa da 2020 başından bu yana ücretlinin alım gücü zam karşısında adeta pul oldu.

Merkez Bankası'nın enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı.



Önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek için görüşmelerin Aralık ayının ilk haftası başlanması bekliyor.

Geçen yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.

Böylelikle 2019 yılına göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Brüt Ücret 2.943,00 TLSigorta Primi İşçi Payı 412,02 TLİşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TLGelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TLGelir Vergisi 375,23 TLDamga Vergisi 22,34 TLKesintiler Toplamı 839,02 TLAGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL



2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağı öngörülüyor. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakam bekleniyor.

Merkez Bankası hedeflerine göre ise 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağı tahmin ediliyor. Tahmin edilen enflasyon rakamları tutarsa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak...



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı.

Açıklanan rakamlar halen yürürlükte.

Son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlama ve zamlar vatandaşların AGİ merakını arttırdı.

2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklanmıştı.

