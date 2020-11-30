2021'de asgari ücret kaç lira olacak? Özgür Erdursun açıkladı

2021 asgari ücret rakamını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık tarihinde ilk görüşmesini gerçekleştirecek. Milyonlarca asgari ücretli çalışan şimdiden zammın ne kadar olacağını internette araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kendi YouTube sayfasından 2021'de asgari ücretin kaç lira olacağını açıkladı.

Avrupa'ya baktığımızda maksimum yüzde 10'una yakın insan asgari ücrete çalışırken bu durumun ülkemizde yüzde 40'ından fazlasının asgari ücretle çalıştığını belirten Erdursun, ülkemizdeki asgari ücretin ortalama bir ücret olduğunu ifade etti. Asgari ücret 2020 yılında net 2103 AGİ ile birlikte 2324 lira olarak uygulandığını açıklayan Erdursun, 2021 yılında asgari ücret kaç lira olacak sorusuna şöyle cevap verdi:

İşte yıllara göre asgari ücret tutarları;

Avrupa ülkelerinde nüfusun kaçta kaçı en kötü maaşla yani Asgari Ücretle çalışıyor,

"Asgari ücretin son 10 yıllık artışlarına baktığımızda ortalaması yüzde 14.65 gibi zam yapılmıştır. Asgari ücret 2021 yılında benim tahminlerime göre yüzde 15 ile yüzde 25 arasında zam yapılabilir. Ama ben şunu öngörüyorum; Asgari ücret 2 bin 665 liranın altında olmaz ve 2 bin 900 liranın üstüne de çıkmaz. Benim tahminim ise 2021'de asgari ücretin 2 bin 700 lira olacağı yönünde... Yani asgari ücrete ortalama yüzde 16.2 oranında bir zam yapılacağını düşünüyorum."

