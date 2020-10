2021'de asgari ücret kaç lira olacak? AGİ 2021'de ne kadar olacak?

2020 yılı asgari ücret artan zamlar ve yükselen enflasyon ve dolar karşısında adeta erimişti.

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi görüşmelerinin Aralık ayının ilk haftasında başlanması bekleniyor.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükselttiklerini açıklamıştı.

Murat Uysal orta ve uzun vade enflasyon oranları için şunları söyledi;

“Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 11,1 ile yüzde 13,1 aralığında (orta noktası yüzde 12,1), 2021 yılı sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.”



Mutfak masraflarının yanı sıra tüketicinin ihtiyacı olduğu her alanında artış gösteren fiyatlar asgari ücret ile geçimini sağlayan milyonlarca çalışanın yaşamını daha da kötüleştirmeye devam ediyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde 15,03 yani brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti.

Brüt Ücret 2.943,00 TLSigorta Primi İşçi Payı 412,02 TLİşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TLGelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TLGelir Vergisi 375,23 TLDamga Vergisi 22,34 TLKesintiler Toplamı 839,02 TLAGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

TOPLAM NET ÜCRET 2.324,70 TL



Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı.

Asgari ücret ödemelerinde zam beklentileri sürerken uzmanlar 2020 yılı başında kararlaştırılan zam oranının yıl sonuna kadar eridiğine dikkat çekiyor.

Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi ihtimal olarak görülüyor.



Asgari ücret; çalışanların yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor.