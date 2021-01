2021 YKS başvuru tarihleri: YKS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitelerin 2 veya 4 yıllık bölümlerine gidecekler, veya polislik-askerlik mesleğinde bu puanları kullanacaklar için yapılacak. 2021 YKS tarihlerinin açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından YKS başvuru tarihleri de açıklandı. Bu yıl sınav bir kez daha pandemi gölgesinde geçecek olsa da, kurum tarafından gereken planlamalar yapıldı. Bu kapsamında 2021 YKS başvuru tarihleri açıklandı.



2021 yılında YKS’ye girecek olanlar için ÖSYM tarafından başvuru tarihleri açıklandı. Açıklanan tarihlere göre YKS’nin AYT, TYT ve YDT oturumları için başvurular;

4 Şubat 2021’de başlayacak olan, 2 Mart 2021 gece yarısında sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 17-18 Mart’ta alınacak.



Her yıl olduğu gibi, bu yıl da YKS başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden öğrencilerin aday işlemleri şifresi ve T.C. Kimlik Numaraları ile alınacak. Henüz ais hesabı olmayanlar ise kendilerine en yakın ÖSYM sınav merkezlerinden ais hesabı açabilecek. Ayrıca daha önce sınava girmiş olanlar ise sistemde kayıtlı resminin güncel olmasına dikkat etmeli.

YKS Başvuru ücreti, sınava başvuru yaptıktan sonra anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin ödeme sitesinden kredi kartı ile yapılacak. Sınav ücretinin kaç lira olacağı başvuru tarihlerinden önce güncellenecek.



ÖSYM tarafından açıklanan güncel takvime göre sınalar;

TYT: 26 HaziranAYT ve YDT: 27 Haziran 2021 tarihlerinde ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılacak. Sınav giriş belgelerinin sınava 15 gün kala duyurulması bekleniyor. Öğrenciler sadece sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi ile sınav salonuna giriş yapabilecek.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gelen açıklamaya göre, 2021 YKS sınavında öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaklar. Ayrıca bu yıl her ay öğrencilere yönelik çalışma fasikülleri yayınlanacak.