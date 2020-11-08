2021 yılının tam ortasındaki gün hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster? adlı bilgi ve kültür yarışmasının yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Yarışmada 60.000 TL değerinde sorulan sorunun cevabı ise merak edilmeye başlandı.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan "Kullanmakta olduğumuz Miladi Takvime göre 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?" sorusunun cevabı internette araştırılıyor. İşte 60.000 TL değerindeki sorunun cevabı...

Kullanmakta olduğumuz miladi takvime göre Türkiye'de 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?

A- 30 Haziran 2021

B- 1 Temmuz 2021

C- 2 Temmuz 2021

D- 3 Temmuz 2021

Doğru Cevap: "C" şıkı 2 Temmuz 2021 tarihi olacak.

