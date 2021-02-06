2021 yılında resmi tatiller kaç gün olacak? Hangi güne denk gelecek?

2021 yılında keyfinizce tatil planları yapabilmenize olanak tanıyan birçok resmi tatil bulunuyor.

Kamuda ve özel sektörde çalışan vatandaşlar tatil planlaması için 2021'deki resmi tatil günlerini merak ediyor.

2021 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 23 Mayıs perşembeye denk gelecek. Kurban Bayramı ise 30 Temmuz salı günü başlayacak.

020-2021 Eğitim Öğretim yılını 18 Haziran 2021’de tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek.



2021 yılında yapılacak tatil sayısı ve iş günleri netleşti. İşte 2021’in resmi tatil günleri…

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

