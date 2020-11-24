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2021 yılında resmi tatil kaç gün olacak? Ramazan ve Kurban ne zaman?
2021 yılına doğru geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere tatillerin çoğu hafta içine denk gelecek. Peki 2021 yılında resmi tatil kaç gün olacak?
GÜNDEM 24.11.2020, 12:23
Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz.
Koronavirüs nedeniyle 2020 yılı çalışanlar açısından oldukça sıkıntılı geçti.
2020 yılında Esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili flaş kararlar alındı.
Bir seneyi daha geride bırakacağımız şu günlerde başta çalışanlar ve öğrenciler olmak bir çok vatandaş 2021 yılı resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceğini ve resmi tatillerin kaç gün olacağını merak ediyor.
2021 yılında Ramazan Bayramı Mayıs ayına denk gelecek, Kurban Bayramı ise Temmuz ayında kutlanacak.
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
Geçtiğimiz haftalarda kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 2020 yılının resmi tatil serisi sona ermiş oldu.
Koronavirüs nedeniyle 2020 yılı çalışanlar açısından oldukça sıkıntılı geçti.
2020 yılında Esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili flaş kararlar alındı.
Bir seneyi daha geride bırakacağımız şu günlerde başta çalışanlar ve öğrenciler olmak bir çok vatandaş 2021 yılı resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceğini ve resmi tatillerin kaç gün olacağını merak ediyor.
2021 yılında Ramazan Bayramı Mayıs ayına denk gelecek, Kurban Bayramı ise Temmuz ayında kutlanacak.
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
Geçtiğimiz haftalarda kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 2020 yılının resmi tatil serisi sona ermiş oldu.
28°
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