Reklam

Son Dakika

2021 yılında resmi tatil kaç gün olacak? Ramazan ve Kurban ne zaman?

2021 yılına doğru geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere tatillerin çoğu hafta içine denk gelecek. Peki 2021 yılında resmi tatil kaç gün olacak?

GÜNDEM 24.11.2020, 12:23
2021 yılında resmi tatil kaç gün olacak? Ramazan ve Kurban ne zaman?
Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz.
Koronavirüs nedeniyle 2020 yılı çalışanlar açısından oldukça sıkıntılı geçti.
2020 yılında Esnek çalışma ve mesai saatleri ile ilgili flaş kararlar alındı. 
Bir seneyi daha geride bırakacağımız şu günlerde başta çalışanlar ve öğrenciler olmak bir çok vatandaş 2021 yılı resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceğini ve resmi tatillerin kaç gün olacağını merak ediyor.
2021 yılında Ramazan Bayramı Mayıs ayına denk gelecek, Kurban Bayramı ise Temmuz ayında kutlanacak.
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ  Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
Geçtiğimiz haftalarda kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 2020 yılının resmi tatil serisi sona ermiş oldu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7