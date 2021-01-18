2021 yılı toplu sözleşmeler ile geçecek!

Kamuda çalışan işçi ve emekçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok iş kolu için toplu sözleşme masaları bu yıl kurulacak. 2020 yılında ekonominin içine girdiği çıkmazın pandeminin de etkisi ile büyümesi sonucu maaşları buhar olan milyonlarca işçi için bu yılki toplu sözleşmeler çok daha büyük önem arz ediyor.



2019 yılında yapılan toplu sözleşmelerde ücretlere yapılan zamlar, ekonomik kriz ve pandemi sürecinde yok hükmüne düştü. Enflasyonun artması ile iğneden ipliğe her kalemde yapılan zamlarda çalışanın cebindeki deliği daha da büyüttü. 2021 yılı asgari ücretine yapılan zam da beklentileri karşılamaktan uzak kalınca, milyonlarca işçi umudunu bu sefer de toplu sözleşmelere bağladı. İşçiler, toplu sözleşmeden ücretlerinde yaşadıkları erimenin karşılanabileceği bir zam bekliyor.



Bu yılki en önemli toplu sözleşmelerden biri kamu işçileri ile yapılan sözleşme olacak. Kamuda toplu sözleşme hakkı kazanan 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilerle birlikte 1 milyon 150 bin 347’si sürekli, 57 bin 910’u geçici olmak üzere toplam 1 milyon 208 bin 257 işçi için toplu sözleşme süreci önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.



* Toplu sözleşmeyi sadece işçiler değil, memurlarda yakından takip ediyor. Tüm gözler şimdiden Ağustos ayında kurulacak toplu sözleşme masasında toplandı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan enflasyon oranları ile memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 7,33, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 8,37 zam almıştı. Ancak zammı yetersiz bulan memurlar toplu sözleşmenin yenilenmesi ve ek zam verilmesini istiyor.



* Bu yılki bir diğer önemli toplu sözleşme görüşmeleri de metal iş kolunda Eylül ayında başlayacak olan 150 bine yakın işçiyi ilgilendirecek süreç olacak. 2020 yılı başında MESS ile Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş arasında sonuçlanan sözleşme ile metal işçisinin yüzde 17 oranında zam almıştı.

