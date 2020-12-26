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2021 yılı bilirkişi ücret tarifesi değişti? İşte yeni ücret tarifesi..
2021 yılında uygulanacak bilirkişi asgari ücret tarifeleri değişti. Resmi Gazete’de yayınlanan fiyatlar yürürlüğe girdi...
GÜNDEM 26.12.2020, 14:01
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2021'de uygulanacak bilir kişi ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni tarifelere göre en düşük bilirkişi ücreti 240 lira, en yüksek bilirkişi tarifesi ise 640 lira olarak belirlendi.
İcra ve iflas daireleri ve satış memurlukları, sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri, icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri, başsavcılıklarda yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görüşülen işler için bilirkişiye ödenecek ücret 240 lira olacak.
* Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 320 lira
* Asliye hukuk mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri için ödenecek bilirkişi ücreti ise 400 lira olarak açıklandı.
* Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinde görülecek davalar için bilirkişi ücreti 485 lira
* Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen davalar için bilirkişi ücreti olarak 510 lira talep edilecek.
* Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için talep edilecek en pahalı bilirkişi ücreti ise 640 lira
Yeni tarifelere göre en düşük bilirkişi ücreti 240 lira, en yüksek bilirkişi tarifesi ise 640 lira olarak belirlendi.
İcra ve iflas daireleri ve satış memurlukları, sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri, icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri, başsavcılıklarda yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görüşülen işler için bilirkişiye ödenecek ücret 240 lira olacak.
* Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 320 lira
* Asliye hukuk mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri için ödenecek bilirkişi ücreti ise 400 lira olarak açıklandı.
* Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinde görülecek davalar için bilirkişi ücreti 485 lira
* Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen davalar için bilirkişi ücreti olarak 510 lira talep edilecek.
* Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için talep edilecek en pahalı bilirkişi ücreti ise 640 lira
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