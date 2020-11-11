2021 yılı asgari ücret kaç TL olacak?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin bu yıl kaç TL olacağı enflasyon rakamlarının hemen ardından netlik kazanacak. Peki, 2021 yılı asgari ücret kaç TL olur?

Asgari ücret; halk arasında minimum ücret olarak da bilindiği gibi yasal olarak işçilere ödenen en düşük ücrettir. Çoğu ülke tarafından ekonomi anlamında 20. yüzyılın sonlarına doğru kabul edilen asgari ücret, işçinin gıdadan konuta, giyimden sağlığa, ulaşımdan vb. tüm ihtiyaçlarına kadar olan gereksinimleri en az bir düzeyde karşılayacak sisteme göre hesaplanır.



Sadece Türkiye’de değil diğer dünya ülkelerinde asgari ücret fiyatı ekonomik değerlere göre farklılık göstermektedir. Kimi ülkeler asgari ücreti saatlik, kimi ülkelerde belirli bir doğrudan çalışmanın karşılığı olarak açıklar ve bunun üzerinden hesaplama yapar. Kısaca asgari ücret; işçinin çalışma süresi ile doğrudan bağlantılı olarak adlandırabilir.

2020 senesinde 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret; 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmış ve Resmi Gazete tarafından da ilan edilmişti.

Her yıl özellikle Kasım ayının sonları ve Aralık ayının başından itibaren toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan görüşmelerin ardından belirlenen asgari ücreti, kamuoyu ile paylaşır ve hemen akabinde de bu rakam Resmi Gazete tarafından ilan edilir. 2021 senesinde de asgari ücret rakamı bu toplantıların hemen ardından vatandaşlara iletilecektir.



Bu zamana kadar asgari ücret hesaplaması belirli standartlar doğrultusunda son açıklanan enflasyon rakamlarının 3 veya 5 puan üzerinde bir artış olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın sonunda tahmin edilen enflasyon oranının ise yüzde 10,5 olacağı ele alınabilir. Pandemi döneminde olan ülkemizde belirli ekonomik şartlar göz önüne alındığında 2021 yılı için brüt asgari ücretin 3 bin 400 TL; net asgari ücretin ise 2 bin 650 ila 2 bin 800 TL arasında değişen bir rakamlarda olacağı tahmin edilmekte.

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