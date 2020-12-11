2021 yılı 60 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

Öğretmen adayları 2021 yılında sözleşmeli öğretmen alımı yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt ararken açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi

60 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması ile ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk önceki gün öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

