2021 yeni trafik cezaları belli oldu! Güncel Trafik Cezaları 2021

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9.11 zamlı uygulanacak.

2021’de en düşük trafik cezası 104 liraya taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 32 bin 719 liralirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.



Ruhsat bulundurmayanlar ve plakayı farklı yere takanlar 122 TL

144 TLEmniyet kemeri takmayanlarPark ve duraklama yasaklarına uymayanlarKavşaklarda geçiş hakkına uymayanlarKask takmayanlarKurala uymayan yayalarRahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler

288 TLEngelli parkını zaptetme

314 TLSeyir halinde cep telefonu kullananlarKırmızı ışıkta geçmekHız limitini yüzde 30 aşanlarMuayene yaptırmayanlar

446 TLKorsan taksi tercih eden yolcular

543 TLGeçersiz ehliyetle araç kullananlar

551 TLPlakanın şekliyle oynayanlar

607 TLTehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar

652 TLYayaya öncelik vermeyenler

835 TLKış lastiği kuralına uymayanlar

1339 TLAlkollü araç kullananlarAracına çakar takanlarHız limitini yüzde 50 aşanlar

1339 – 6700 TLKorsan yolcu taşıyanlar

1679 TLİkinci kez alkollü yakalananlar

2270 TLTescilli aracı plakasız kullananlar

2698 TLEhliyetsiz araç kullananlar

6700 TLAracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar

6909 TLUyuşturucu alarak araç kullananlar

300 – 369TLAraç yükleme kurallarına uymayanlar

SCOOTER'LARA DA CEZAYeni yılla birlikte ayrılmış özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara 314 TL ceza kesilecek. Bisiklet ve scooter'larda aşırı yük ve ikinci yolcu taşayınlara da aynı miktarda ceza yazılacak.

