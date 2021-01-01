2021 yeni trafik cezaları belli oldu! Güncel Trafik Cezaları 2021
Yeni yıl zamlarından trafik cezaları da nasibini aldı... 2021’de trafik cezaları el yakacak. Yeni yılda trafik cezaları yüzde 9.11 zamlı uygulanacak.
GÜNDEM 01.01.2021, 12:03
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Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9.11 zamlı uygulanacak.
2021’de en düşük trafik cezası 104 liraya taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 32 bin 719 liralirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.
Ruhsat bulundurmayanlar ve plakayı farklı yere takanlar 122 TL
144 TLEmniyet kemeri takmayanlarPark ve duraklama yasaklarına uymayanlarKavşaklarda geçiş hakkına uymayanlarKask takmayanlarKurala uymayan yayalarRahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler
288 TLEngelli parkını zaptetme
314 TLSeyir halinde cep telefonu kullananlarKırmızı ışıkta geçmekHız limitini yüzde 30 aşanlarMuayene yaptırmayanlar
446 TLKorsan taksi tercih eden yolcular
543 TLGeçersiz ehliyetle araç kullananlar
551 TLPlakanın şekliyle oynayanlar
607 TLTehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar
652 TLYayaya öncelik vermeyenler
835 TLKış lastiği kuralına uymayanlar
1339 TLAlkollü araç kullananlarAracına çakar takanlarHız limitini yüzde 50 aşanlar
1339 – 6700 TLKorsan yolcu taşıyanlar
1679 TLİkinci kez alkollü yakalananlar
2270 TLTescilli aracı plakasız kullananlar
2698 TLEhliyetsiz araç kullananlar
6700 TLAracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar
6909 TLUyuşturucu alarak araç kullananlar
300 – 369TLAraç yükleme kurallarına uymayanlar
SCOOTER'LARA DA CEZAYeni yılla birlikte ayrılmış özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara 314 TL ceza kesilecek. Bisiklet ve scooter'larda aşırı yük ve ikinci yolcu taşayınlara da aynı miktarda ceza yazılacak.
2021’de en düşük trafik cezası 104 liraya taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 32 bin 719 liralirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.
Ruhsat bulundurmayanlar ve plakayı farklı yere takanlar 122 TL
144 TLEmniyet kemeri takmayanlarPark ve duraklama yasaklarına uymayanlarKavşaklarda geçiş hakkına uymayanlarKask takmayanlarKurala uymayan yayalarRahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler
288 TLEngelli parkını zaptetme
314 TLSeyir halinde cep telefonu kullananlarKırmızı ışıkta geçmekHız limitini yüzde 30 aşanlarMuayene yaptırmayanlar
446 TLKorsan taksi tercih eden yolcular
543 TLGeçersiz ehliyetle araç kullananlar
551 TLPlakanın şekliyle oynayanlar
607 TLTehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar
652 TLYayaya öncelik vermeyenler
835 TLKış lastiği kuralına uymayanlar
1339 TLAlkollü araç kullananlarAracına çakar takanlarHız limitini yüzde 50 aşanlar
1339 – 6700 TLKorsan yolcu taşıyanlar
1679 TLİkinci kez alkollü yakalananlar
2270 TLTescilli aracı plakasız kullananlar
2698 TLEhliyetsiz araç kullananlar
6700 TLAracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar
6909 TLUyuşturucu alarak araç kullananlar
300 – 369TLAraç yükleme kurallarına uymayanlar
SCOOTER'LARA DA CEZAYeni yılla birlikte ayrılmış özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara 314 TL ceza kesilecek. Bisiklet ve scooter'larda aşırı yük ve ikinci yolcu taşayınlara da aynı miktarda ceza yazılacak.
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