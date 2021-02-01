2021 TUS ne zaman yapılacak? 2021-TUS 1. Dönem başvuru tarihleri

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı.



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 2 Şubat-10 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

Söz konusu sınavın geç başvuruları ise 18 Şubat'ta alınacak. Bu sınavın sonuçları ise 15 Nisan'da adayların erişimine açılacak.

