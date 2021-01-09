2021 trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

Asgari ücrete yapılan düşük zammın ardından yeni yılla birlikte hemen her şeye zam yağmuru başladı.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 2 bin 825 lira olarak belirlendi.

Ancak vergi, harç ve trafik cezalarına gelen zamlar bile asgari ücreti silmeye yetti.



Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9.11 zamlı uygulanacak.

2021’de en düşük trafik cezası 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.



Ruhsat bulundurmayanlar ve plakayı farklı yere takanlar 122 TL

* Emniyet kemeri takmayanlar* Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar* Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar* Kask takmayanlar* Kurala uymayan yayalar* Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler 144 TL ceza ödeyecek...

Engelli parkını zapdetme 288 TL



* Seyir halinde cep telefonu kullananlar * Kırmızı ışıkta geçmek * Hız limitini yüzde 30 aşanlar* Muayene yaptırmayanlar 314 TL ceza ödeyecek...

Korsan taksi tercih eden yolcular 446 TLGeçersiz ehliyetle araç kullananlar 543 TLPlakanın şekliyle oynayanlar 551 TLTehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar 607 TLYayaya öncelik vermeyenler 652 TLKış lastiği kuralına uymayanlar 835 TL

* Alkollü araç kullananlar* Aracına çakar takanlar * Hız limitini yüzde 50 aşanlar 1339 TL ceza ödeyecek

Korsan yolcu taşıyanlar 1339 – 6700 TLİkinci kez alkollü yakalananlar 1679 TLTescilli aracı plakasız kullananlar 2270 TLEhliyetsiz araç kullananlar 2698 TLAracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar 6700 TLUyuşturucu alarak araç kullananlar 6909 TLAraç yükleme kurallarına uymayanlar 300 – 369TL



Yeni yılla birlikte ayrılmış özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara 314 TL ceza kesilecek.

Bisiklet ve scooter'larda aşırı yük ve ikinci yolcu taşayınlara da aynı miktarda ceza yazılacak.

