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2021 resmi tatilleri hangi günlere denk gelecek? 2021 tatil günleri
2021 yılına sayılı günler kaldı. Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağı merak konusu. İşte 2021 resmi tatilleri ve denk geleceği günler...
GÜNDEM 17.12.2020, 14:02
2020 yılını geride bırakmaya hazırlanırken 2021 yılının resmi tatilleri de merak konusu oldu.
Vatandaşlar 2021 tatil günleri için plan yapmaya başlarken yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağını sorgulamaya başladı.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü perşembeye denk gelecek.
Kurban Bayramı ise salı günü başlıyor.
2021 yılının ilk tatili olan yılbaşı cuma günü.
Peki Ramazan ve Kurban Bayramları kaç gün tatil? 2021’de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2021 Yılbaşı tatili hangi gün? 2021'de kaç gün tatil yapılacak?
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
Vatandaşlar 2021 tatil günleri için plan yapmaya başlarken yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağını sorgulamaya başladı.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü perşembeye denk gelecek.
Kurban Bayramı ise salı günü başlıyor.
2021 yılının ilk tatili olan yılbaşı cuma günü.
Peki Ramazan ve Kurban Bayramları kaç gün tatil? 2021’de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2021 Yılbaşı tatili hangi gün? 2021'de kaç gün tatil yapılacak?
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
28°
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