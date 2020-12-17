2021 resmi tatilleri hangi günlere denk gelecek? 2021 tatil günleri

2020 yılını geride bırakmaya hazırlanırken 2021 yılının resmi tatilleri de merak konusu oldu.

Vatandaşlar 2021 tatil günleri için plan yapmaya başlarken yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağını sorgulamaya başladı.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü perşembeye denk gelecek.

Kurban Bayramı ise salı günü başlıyor.

2021 yılının ilk tatili olan yılbaşı cuma günü.

Peki Ramazan ve Kurban Bayramları kaç gün tatil? 2021’de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2021 Yılbaşı tatili hangi gün? 2021'de kaç gün tatil yapılacak?



1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

