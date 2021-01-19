2021 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2021 tatil günleri…

2021 yılını kapsayan resmi tatil takvimi belli oldu. Yılın ilk resmi tatilini yılbaşından hemen sonra, 1 Ocak’ta yapan vatandaşlar tatil planlaması için bu yılın diğer resmi tatil günlerini internet üzerinden araştırıyor.

Tatil planlarını haftalar öncesinden yapmak isteyen birçok kişi 2021’in resmi tatil günlerini merak ediyor.

Resmi tatil takvimine göre hafta sonlarıyla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışanlar bu yıl 25 gün tatil yapabilecek.



İlk kez 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen yılbaşı 1 Ocak, 2021 Cuma gününe denk gelecek.



23 Nisan 2021 Cuma gününe denk gelecek.



1 Mayıs İşçi Bayramı 2021’da resmi tatil



Ramazan Bayram Arefesi 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 13, 14, 15 Mayıs günleri ve tam gün tatil.

Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.



19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor.



15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk gelecek



Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı ise 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.

Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.



Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak



29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.



Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

