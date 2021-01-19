2021 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2021 tatil günleri…
2021 yılı resmi tatilleri belli oldu! 2021 yılında dini bayramlar ve resmi tatiller bakın hangi günlere denk geliyor?
GÜNDEM 19.01.2021, 16:07
2021 yılını kapsayan resmi tatil takvimi belli oldu. Yılın ilk resmi tatilini yılbaşından hemen sonra, 1 Ocak’ta yapan vatandaşlar tatil planlaması için bu yılın diğer resmi tatil günlerini internet üzerinden araştırıyor.
Tatil planlarını haftalar öncesinden yapmak isteyen birçok kişi 2021’in resmi tatil günlerini merak ediyor.
Resmi tatil takvimine göre hafta sonlarıyla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışanlar bu yıl 25 gün tatil yapabilecek.
İlk kez 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen yılbaşı 1 Ocak, 2021 Cuma gününe denk gelecek.
23 Nisan 2021 Cuma gününe denk gelecek.
1 Mayıs İşçi Bayramı 2021’da resmi tatil
Ramazan Bayram Arefesi 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 13, 14, 15 Mayıs günleri ve tam gün tatil.
Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.
19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor.
15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk gelecek
Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı ise 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.
Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak
29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
Tatil planlarını haftalar öncesinden yapmak isteyen birçok kişi 2021’in resmi tatil günlerini merak ediyor.
Resmi tatil takvimine göre hafta sonlarıyla birlikte kamuda ve özel sektörde çalışanlar bu yıl 25 gün tatil yapabilecek.
İlk kez 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen yılbaşı 1 Ocak, 2021 Cuma gününe denk gelecek.
23 Nisan 2021 Cuma gününe denk gelecek.
1 Mayıs İşçi Bayramı 2021’da resmi tatil
Ramazan Bayram Arefesi 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 13, 14, 15 Mayıs günleri ve tam gün tatil.
Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.
19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor.
15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk gelecek
Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı ise 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.
Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak
29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
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