2021 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2021 dini günler listesi

Bir seneyi daha geride bıraktık. Başta çalışanlar ve öğrenciler olmak bir çok vatandaş 2021 yılı resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceğini ve resmi tatillerin kaç gün olacağını merak ediyor.

2021 yılında yapılacak tatil sayısı ve iş günleri netleşti.

Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile milli bayram tarihleri de belli oldu.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz salı günü başlayacak.

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

13 ŞUBAT CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI18 ŞUBAT PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ10 MART ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ27 MART CUMARTESİ BERAT KANDİLİ13 NİSAN SALI RAMAZAN BAŞLANGICI08 MAYIS CUMARTESİ KADİR GECESİ12 MAYIS ÇARŞAMBA AREFE13 MAYIS PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)14 MAYIS CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)15 MAYIS CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)19 TEMMUZ PAZARTESİ AREFE20 TEMMUZ SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün)21 TEMMUZ ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün)22 TEMMUZ PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün)23 TEMMUZ CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün)9 AĞUSTOS PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ

