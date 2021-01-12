Son Dakika
2021 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2021 dini günler listesi
2021 yılında resmi tatilleri merak eden vatandaşlar tatil pilanlarını şimdiden yapmaya başladı. Dini bayramların ilkbahar ve yaz aylarına denk gelmesi tatilleri de avantaja çeviriyor.
GÜNDEM 12.01.2021, 12:47
Bir seneyi daha geride bıraktık. Başta çalışanlar ve öğrenciler olmak bir çok vatandaş 2021 yılı resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceğini ve resmi tatillerin kaç gün olacağını merak ediyor.
2021 yılında yapılacak tatil sayısı ve iş günleri netleşti.
Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile milli bayram tarihleri de belli oldu.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz salı günü başlayacak.
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
13 ŞUBAT CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI18 ŞUBAT PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ10 MART ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ27 MART CUMARTESİ BERAT KANDİLİ13 NİSAN SALI RAMAZAN BAŞLANGICI08 MAYIS CUMARTESİ KADİR GECESİ12 MAYIS ÇARŞAMBA AREFE13 MAYIS PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)14 MAYIS CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)15 MAYIS CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)19 TEMMUZ PAZARTESİ AREFE20 TEMMUZ SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün)21 TEMMUZ ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün)22 TEMMUZ PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün)23 TEMMUZ CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün)9 AĞUSTOS PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ
2021 yılında yapılacak tatil sayısı ve iş günleri netleşti.
Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile milli bayram tarihleri de belli oldu.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz salı günü başlayacak.
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
13 ŞUBAT CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI18 ŞUBAT PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ10 MART ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ27 MART CUMARTESİ BERAT KANDİLİ13 NİSAN SALI RAMAZAN BAŞLANGICI08 MAYIS CUMARTESİ KADİR GECESİ12 MAYIS ÇARŞAMBA AREFE13 MAYIS PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)14 MAYIS CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)15 MAYIS CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)19 TEMMUZ PAZARTESİ AREFE20 TEMMUZ SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün)21 TEMMUZ ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün)22 TEMMUZ PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün)23 TEMMUZ CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün)9 AĞUSTOS PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü