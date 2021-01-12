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2021 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2021 dini günler listesi

2021 yılında resmi tatilleri merak eden vatandaşlar tatil pilanlarını şimdiden yapmaya başladı. Dini bayramların ilkbahar ve yaz aylarına denk gelmesi tatilleri de avantaja çeviriyor.

GÜNDEM 12.01.2021, 12:47
2021 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2021 dini günler listesi
 Bir seneyi daha geride bıraktık. Başta çalışanlar ve öğrenciler olmak bir çok vatandaş 2021 yılı resmi tatillerinin hangi günlere denk geleceğini ve resmi tatillerin kaç gün olacağını merak ediyor.
2021 yılında yapılacak tatil sayısı ve iş günleri netleşti.
Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile milli bayram tarihleri de belli oldu.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz salı günü başlayacak.
1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ  Perşembe GÜNÜ
19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma
13 ŞUBAT             CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI18 ŞUBAT             PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ10 MART               ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ27 MART               CUMARTESİ BERAT KANDİLİ13 NİSAN              SALI RAMAZAN BAŞLANGICI08 MAYIS              CUMARTESİ KADİR GECESİ12 MAYIS              ÇARŞAMBA AREFE13 MAYIS              PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)14 MAYIS              CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)15 MAYIS              CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)19 TEMMUZ          PAZARTESİ AREFE20 TEMMUZ          SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün)21 TEMMUZ          ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün)22 TEMMUZ          PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün)23 TEMMUZ          CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün)9 AĞUSTOS          PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI18 AĞUSTOS        ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ
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