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2021 resmi tatilleri hangi güne denk gelecek? 2021 tatil günleri…

2021’de resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? 2021 Yılbaşı tatili hangi gün? Ramazan ne zaman başlayacak? Bayramlarda ve 2021'de kaç gün tatil yapılacak? Üç aylar ne zaman başlayacak?

GÜNDEM 30.12.2020, 12:20
2021 resmi tatilleri hangi güne denk gelecek? 2021 tatil günleri…
2021'in resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil var? Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağı vatandaşlarca merak konusu oldu.
Tatil planlarını şimdiden yapmaya çalışan vatandaşlar resmi tatil günlerini internette sorguluyor.
Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan 2021 Salıya denk gelirken Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs perşembe kutlanacak, Kurban Bayramı ise 20 Temmuz,günü başlıyor. 2021 yılının ilk tatili olan yılbaşı cuma gününe denk gelecek

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. 31 Aralık Perşembe ise resmi tatil değil.
Ancak 31 Aralık günü saat 21:00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak ve 4 Ocak gününe kadar devam edecek.

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos  2021 Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021  Pazar

İlk kez 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen yılbaşı 1 Ocak, 2021 Cuma gününe denk gelecek.

23 Nisan 2021 Cuma gününe denk gelecek.

1 Mayıs İşçi Bayramı 2021’da resmi tatil

Ramazan Bayram Arefesi 12 Mayıs Çarşamba 
Ramazan Bayramı 13, 14, 15 Mayıs günleri ve tam gün tatil.
Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.

19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor.

15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk gelecek

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı ise 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.
 Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
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