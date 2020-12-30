2021 resmi tatilleri hangi güne denk gelecek? 2021 tatil günleri…

2021'in resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil var? Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağı vatandaşlarca merak konusu oldu.

Tatil planlarını şimdiden yapmaya çalışan vatandaşlar resmi tatil günlerini internette sorguluyor.

Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan 2021 Salıya denk gelirken Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs perşembe kutlanacak, Kurban Bayramı ise 20 Temmuz,günü başlıyor. 2021 yılının ilk tatili olan yılbaşı cuma gününe denk gelecek



Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. 31 Aralık Perşembe ise resmi tatil değil.

Ancak 31 Aralık günü saat 21:00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak ve 4 Ocak gününe kadar devam edecek.



Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi



Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma



Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar



İlk kez 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen yılbaşı 1 Ocak, 2021 Cuma gününe denk gelecek.



23 Nisan 2021 Cuma gününe denk gelecek.



1 Mayıs İşçi Bayramı 2021’da resmi tatil



Ramazan Bayram Arefesi 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 13, 14, 15 Mayıs günleri ve tam gün tatil.

Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.



19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor.



15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk gelecek



Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı ise 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.

Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.



Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak



29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

