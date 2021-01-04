2021 resmi tatilleri günleri! 2021'de kaç gün tatil yapacağız?

Tatil planlarına şimdiden başlamak isteyen vatandaşlar resmi tatil günlerini merak ediyor.

Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağını internet üzerinden sorgulayan tatilciler resmi tatiller hangi günlere denk geleceğini sorguluyor.

Bu yıl Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan Salıya denk gelecek.

Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs perşembe kutlanmaya başlanacak.

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de kutlanacak.



Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi



Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma



Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar



İlk kez 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen yılbaşı 1 Ocak, 2021 Cuma gününe denk gelecek.



23 Nisan 2021 Cuma gününe denk gelecek.



1 Mayıs İşçi Bayramı 2021’da resmi tatil



Ramazan Bayram Arefesi 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 13, 14, 15 Mayıs günleri ve tam gün tatil.

Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.



19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor.



15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk gelecek



Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı ise 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.

Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.



Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak



29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

