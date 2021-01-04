2021 resmi tatilleri günleri! 2021'de kaç gün tatil yapacağız?
2021’de resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? Üç aylar ve Ramazan ne zaman başlayacak? Bayramlarda ve 2021'de kaç gün tatil yapılacak? İşte 2021 resmi tatil takvimi...
GÜNDEM 04.01.2021, 13:19
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Tatil planlarına şimdiden başlamak isteyen vatandaşlar resmi tatil günlerini merak ediyor.
Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağını internet üzerinden sorgulayan tatilciler resmi tatiller hangi günlere denk geleceğini sorguluyor.
Bu yıl Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan Salıya denk gelecek.
Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs perşembe kutlanmaya başlanacak.
Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de kutlanacak.
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar
İlk kez 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen yılbaşı 1 Ocak, 2021 Cuma gününe denk gelecek.
23 Nisan 2021 Cuma gününe denk gelecek.
1 Mayıs İşçi Bayramı 2021’da resmi tatil
Ramazan Bayram Arefesi 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 13, 14, 15 Mayıs günleri ve tam gün tatil.
Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.
19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor.
15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk gelecek
Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı ise 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.
Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak
29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağını internet üzerinden sorgulayan tatilciler resmi tatiller hangi günlere denk geleceğini sorguluyor.
Bu yıl Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan Salıya denk gelecek.
Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs perşembe kutlanmaya başlanacak.
Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de kutlanacak.
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar
İlk kez 1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen yılbaşı 1 Ocak, 2021 Cuma gününe denk gelecek.
23 Nisan 2021 Cuma gününe denk gelecek.
1 Mayıs İşçi Bayramı 2021’da resmi tatil
Ramazan Bayram Arefesi 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 13, 14, 15 Mayıs günleri ve tam gün tatil.
Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.
19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor.
15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk gelecek
Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı ise 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.
Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak
29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
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