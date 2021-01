2021 Ramazan fitresi ne kadar olacak? Fitre miktarı açıklandı mı?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak.

Ramazan ayının en has ibadetlerinden biri de fitredir.

Sadaka-i fıtır yani diğer adıyla fitre Ramazan ayının sonunda nisab miktarı yani kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal varlığından fazla mal varlığına sahip olan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır.

Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye yarayan fitre, orucun kabûlüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir.

Fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor.

2020 yılında verilecek fitrenin miktarı 27 TL olarak belirlenmişti.

2021 yılında vereceğimiz fitre miktarı ise henüz açıklanmadı.

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

* Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,* Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,* Eşine,* Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,* Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

* Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).