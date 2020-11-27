2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç aylar ve bayramlar ne zaman?
2021 yılının dini günleri belli oldu. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ve 2021 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?
GÜNDEM 27.11.2020, 16:37
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Ramazan orucu kameri takvime göre tutulur. Ancak bizler zamanı, Miladi Takvime göre yaşarız.
Bu nedenden ötürü oruç, her yıl bir önceki yıla göre on gün erken başlar.
Çünkü Hicri Takvim, Miladi Takvime göre 10 gün kısadır. Ramazan ayı yaklaşık her 33 yılda yılın bütün mevsimlerini dolaşmış olur.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar
Bu nedenden ötürü oruç, her yıl bir önceki yıla göre on gün erken başlar.
Çünkü Hicri Takvim, Miladi Takvime göre 10 gün kısadır. Ramazan ayı yaklaşık her 33 yılda yılın bütün mevsimlerini dolaşmış olur.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar
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