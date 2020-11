2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç aylar ve bayramlar ne zaman?

Ramazan orucu kameri takvime göre tutulur. Ancak bizler zamanı, Miladi Takvime göre yaşarız.

Bu nedenden ötürü oruç, her yıl bir önceki yıla göre on gün erken başlar.

Çünkü Hicri Takvim, Miladi Takvime göre 10 gün kısadır. Ramazan ayı yaklaşık her 33 yılda yılın bütün mevsimlerini dolaşmış olur.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar