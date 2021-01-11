2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak! Bakan Selçuk açıkladı!

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı "2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak" sorusuna cevap arıyor.

Peki 2021 öğretmen atamaları tarihleri belli oldu mu?Hangi branşlarda öğretmen ataması olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Kürdi'de konu ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü Selçuk şu sözlerle anlattı:

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

Bakan Selçuk 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini söyledi.

Selçuk, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor

2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.

