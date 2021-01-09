2021 Ocak - Temmuz bedelli askerlik ücreti 2 bin 718 lira zamlandı

2021 yılı Ocak ve Temmuz ayları uygulanacak bedelli askerlik tutarı memur maaşı katsayısı ile birlikte artmış oldu. Bu 6 boyunca bedelli askerlik için başvuru yapacaklar için tutar açıklandı. Milli Savunma bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 1 ay askerlik yapacak olanların bedelli ücreti için açıklama yaptı.

2021 yılının ilk 6 ayı için memur maaşının kat sayısı 0.165786 oldu. Bunu 240 ile çarpınca da 2021 yılı ilk 6 ay için bedelli ücreti 39 bin 788 lira 64 kuruş oldu.

Bu rakam geçtiğimiz yıl 37 bin 70 lira olarak uygulanmıştı. Bu şekilde bedelli ücreti 2718 TL zamlanmış oldu.

