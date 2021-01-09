2021 Ocak - Temmuz bedelli askerlik ücreti 2 bin 718 lira zamlandı
2021 Ocak - Temmuz bedelli askerlik ücreti 2 bin 718 lira zamlandı. İşte 2021 Ocak - Temmuz bedelli askerlik ücreti
GÜNDEM 09.01.2021, 18:25
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2021 yılı Ocak ve Temmuz ayları uygulanacak bedelli askerlik tutarı memur maaşı katsayısı ile birlikte artmış oldu. Bu 6 boyunca bedelli askerlik için başvuru yapacaklar için tutar açıklandı. Milli Savunma bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 1 ay askerlik yapacak olanların bedelli ücreti için açıklama yaptı.
2021 yılının ilk 6 ayı için memur maaşının kat sayısı 0.165786 oldu. Bunu 240 ile çarpınca da 2021 yılı ilk 6 ay için bedelli ücreti 39 bin 788 lira 64 kuruş oldu.
Bu rakam geçtiğimiz yıl 37 bin 70 lira olarak uygulanmıştı. Bu şekilde bedelli ücreti 2718 TL zamlanmış oldu.
2021 yılının ilk 6 ayı için memur maaşının kat sayısı 0.165786 oldu. Bunu 240 ile çarpınca da 2021 yılı ilk 6 ay için bedelli ücreti 39 bin 788 lira 64 kuruş oldu.
Bu rakam geçtiğimiz yıl 37 bin 70 lira olarak uygulanmıştı. Bu şekilde bedelli ücreti 2718 TL zamlanmış oldu.
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