2021 KPSS sınavları ne zaman yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihleri…

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

