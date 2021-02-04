2021 İSG sınavı ne zaman yapılacak? İSG başvuru tarihi

ısaca İSG olarak da bilinen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak olan adaylar için sınav ve başvuru tarihleri açıklandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı geçen yıl Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde gerçekleştirilmişti.

Bu yıl 2 kez gerçekleştirilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavının tarihi belli oldu.

İlk İSG sınavıi 9 Mayıs 2021 günü yapılacak. Yılın ikinci İSG sınavı ise 12 Aralık 2012 günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, koronavirüs salgınının seyrine göre alınacak tedbirlere göre sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi.

* Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi En Geç 2 Şubat 2021 Saat 23:59

* Eğitim Programı Başlangıç Tarihi En Geç 6 Şubat 2021* Teorik Eğitim (Uzaktan ve Örgün Eğitim) Bitiş Tarihi En Geç 7 Mart 2021* Uygulamalı Eğitim Bitiş Tarihi (Staj Yerinin Bildirilmesi ve Taraflarca Onaylanması Dahil) En Geç 12 Mart 2021 Saat 23:59

* Program Bitiş Tarihi (Uzaktan, Örgün ve Uygulamalı Eğitimin Onaylanması Dahil) En Geç 12 Mart 2021 Saat 23:59

Uygulamalı eğitimin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSGKATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından en geç 12 MART 2021 saat 23:59’a kadar onaylanmış olması gerekmektedir.

İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak diğer sağlık personeli adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 12 MART 2021 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 9 MAYIS 2021 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.

* Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi En Geç 21 Şubat 2021 Saat 23:59

* Eğitim Programı Başlangıç Tarihi En Geç 25 Şubat 2021

* Program Bitiş Tarihi (Uzaktan ve Örgün Eğitim) En Geç 12 Mart 2021 Saat 23:59

