2021 İSG sınav tarihleri belli oldu! İSG 2021 ne zaman?

Kısaca İSG olarak da bilinen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak olan adaylar için sınav ve başvuru tarihleri açıklandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı geçen yıl Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde gerçekleştirilmişti.

Bu yıl 2 kez gerçekleştirilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavının tarihi belli oldu.

İlk İSG sınavıi 9 Mayıs 2021 günü yapılacak. Yılın ikinci İSG sınavı ise 12 Aralık 2012 günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, koronavirüs salgınının seyrine göre alınacak tedbirlere göre sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi.

İSG başvuruları 24 Mart'ta başlayacak ve 31 Mart'ta sona erecek.

