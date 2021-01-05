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2021 en uygun sıfır otomobil fiyatları! ! En ucuz sıfır otomobiller..

ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Vatandaşlar 2021 model en uygun sıfır arabaları araştırıyor.

GÜNDEM 05.01.2021, 16:58
2021 en uygun sıfır otomobil fiyatları! ! En ucuz sıfır otomobiller..
Koronavirüs salgını her sektörde olduğu gibi otomotiv pazarında da etkileri devam ediyor.
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. 
İkinci el otomobillerin fiyatlarının fahiş ekilde artması vatandaşları sıfır km araçlara yönlendirdi.
Bankaların taşıt kampanyasına yönelik desteği ile birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 ocak en uygun sıfır araba modellerine yöneldi.

Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da etkilendi.
ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı.
İşte 2021 ocak ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!
Sıfır otomobilde 2021'e günler kalan elindeki stokları eritmek isteyen bazı markalar kampanyalara başladı. .
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller.

Otomotiv şirketleri sıfır arabaların fiyatlarını güncelledi.
Aralık ayına oranla fiyatlar araçlara göre değişiyor.
Türkiye'de satış yapan markaların ocak ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri ise
Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır.
Bugüne kadar açıklanan ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.

Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira
Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira

Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira
Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira
Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira

Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira
Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira
Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira

Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira
Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL

Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira
Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira

Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira
Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira

Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira
Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira

Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira
Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira

Aralık 2020 Volkswagen Polo Fiyatı: 187 bin 300 lira
Ocak 2021 Volkswagen Polo Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 910 bin 626 lira
Ocak 2021 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Ssangyong Korando Fiyatı: 325 bin lira
Ocak 2021 Ssangyong Korando Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Suzuki Swift Fiyatı: 216 bin 900 liraOcak 2021 Suzuki Swift Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 178 bin 900 lira
Ocak 2021 Mitsubishi Space Star Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 800 lira
Ocak 2021 Nissan Micra Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira
Ocak 2021 Opel Corsa Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira
Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira

Aralık 2020 Skoda Fabia Fiyatı: 193 bin 900 lira
Ocak 2021 Skoda Fabia Fiyatı: Güncelleniyor

Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira
Ocak 2020 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira

Aralık 2020 Audi A3 Sportback Fiyatı: 421 bin 355 lira
Ocak 2021 Audi A3 Sportback Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Fiat Egea Fiyatı: 123 bin 900 lira
Ocak 2021 Fiat Egea Fiyatı: Güncelleniyor...

Aralık 2020 Honda Civic Fiyatı: 231 bin 200 lira
Ocak 2021 Honda Civic Fiyatı: Güncelleniyor...
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