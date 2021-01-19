2021 DGS ne zaman? 2021 DGS başvuru ve sınav tarihi

Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran on binlerce öğrencinin girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.



Takvime göre, 21.05.2021- 31.05.2021 tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanacak olan 2021 DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.



ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, koronavirüs salgınının seyrine göre alınacak tedbirlere göre sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi.





