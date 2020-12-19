2021 bütçesi kuru ekmek bütçesi olarak tarihe geçti
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidar partisinin konuşmalarıyla kendini muhalefete alıştırmaya başladığını ileri sürdü.
GÜNDEM 19.12.2020, 14:40
Bütçe görüşmelerinin son gününde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş 2021 yılı bütçesinin "kuru ekmek bütçesi" olarak tarihe geçtiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Arkadaşlar, yasaklar sadece sizin için kalktığında sorun bitmiyor ki. Bakın, Türkiye'de işçiler sendikalaşamıyorlar. Memlekette maalesef parası olana her şey serbest, yoksula, emekçiye, garibana ise yasaklar aynı biçimde devam ediyor. Şimdi, masal kısmını bırakalım ama bu bütçeyi illa bir masalla anmak gerekiyorsa bana göre bu bütçe tarihe pinokyo bütçesi olarak geçer."
Bütçe geçtikten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Baş “Kuru Ekmek Bütçesi” AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Engel olamadık ama elimizden geldiğince direndiğimizin bilinmesini isteriz. Şu tutanakta görüldüğü üzere konuşma hakkımızı, oylamayla red ederek de tarihe geçtiler!" ifadelerini kullandı.
"Arkadaşlar, yasaklar sadece sizin için kalktığında sorun bitmiyor ki. Bakın, Türkiye'de işçiler sendikalaşamıyorlar. Memlekette maalesef parası olana her şey serbest, yoksula, emekçiye, garibana ise yasaklar aynı biçimde devam ediyor. Şimdi, masal kısmını bırakalım ama bu bütçeyi illa bir masalla anmak gerekiyorsa bana göre bu bütçe tarihe pinokyo bütçesi olarak geçer."
Bütçe geçtikten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Baş “Kuru Ekmek Bütçesi” AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Engel olamadık ama elimizden geldiğince direndiğimizin bilinmesini isteriz. Şu tutanakta görüldüğü üzere konuşma hakkımızı, oylamayla red ederek de tarihe geçtiler!" ifadelerini kullandı.
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