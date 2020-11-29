2021 bütçesi: Halkın taleplerine ret, KDV vergisinde artış

2021 bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu’na sunulması beklenen bütçede CHP, İYİ Parti ve HDP’nin önergeleri reddedilirken AKP’nin isteğiyle KDV geliri 1 milyar TL artırıldı.

Reddedilen önergelerse şu şekilde:



